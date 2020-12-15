شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابات "تصدم" موسيماني في الأهلي قبل انطلاقة دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضربت الإصابات المُتتالية فريق الأهلي خلال الأيام الماضية بعدما تعرض أكثر من لاعب بين صفوفه لإصابة مختلفة الأمر الذي ترك أثارًا سلبية كثيرة داخل الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني وبين أروقة القلعة الحمراء وكانت آخر وأخطر هذه الإصابات هي تعرض النيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق للإصابة بقطع في الوتر الوحشي وسيحتاج إلى جراحة تُبعده عن الملاعب قرابة الثلاثة أشهر ليغيب عن الأهلي في كأس العالم للأندية الذي سيُقام في قطر خلال فبراير المقبل وهي الإصابة التى أصابت موسيماني ومعاونيه بصدمة قاسية باعتبار أن أجاي أحد أهم نجوم الفريق الأساسية التى يعول عليها الجهاز الفني كثيرًا في تحقيق خططه وفكره.

وينضم أجاي لأكثر من لاعب آخر تعرض للإصابة خلال الفترة الماضية في الأهلي، ومنهم حسين الشحات الذي أجرى مؤخراً جراحة في "ظافر" القدم ستبعده عن الملاعب قرابة الأسبوعين ومعه مروان محسن الذي تم حقنه مؤخرًا في الركبة كما تعرض ناصر ماهر لاعب الفريق لأصابة في الكتف وتم إجراء عملية "رد" للكتف عقب مباراة المقاصة أول أمس، الأحد، في انطلاقة مشوار الفريقيين ببطولة الدوري والتى فاز فيها الأهلي بثلاثة أهداف لهدف.

من ناحية أخرى أكد بيتسو موسيمانى أن نتيجة مباراة فريقه مع المقاصة لا تعكس شكل المباراة والفرصة المُهدر من جانب لاعبى الأهلى، وقال موسيمانى: "النتيجة النهائية لا تعكس شكل المباراة وكان ممكن نسجل عدد كبير من الأهداف بعدما أتاحت لنا فرص كثيرة لم نترجمها لأهداف، والتحديات الكبيرة المقبلة للفريق المفروض اللاعبين يتفرجوا على الأهداف الضائعة فهيزعلوا من أنفسهم ده غير الهجمات التى كانوا تحسب تسلل".

وأضاف أن الفريق سنحت له العديد من الفرص، لكن لم ننجح في ترجمتها لأهداف، مشيرًا إلى أن التحديات التي تنتظر الفريق تحتاج إلى المزيد من التركيز والتسجيل من أنصاف الفرص.

وأكد موسيماني أن فريق مصر المقاصة فريق جيد يمتلك مدربًا رائعًا، يقدم كرة قدم جيدة، ويبني الهجمات من الخلف بشكل متميز. وأشار إلى أن تشكيل الفريق مساء اليوم شهد مشاركة العديد من العناصر الجديدة، التي تحتاج إلى مزيد من الوقت، مشيدًا بمستوى محمد شريف الذي نجح في تسجيل هدف لم يتم احتسابه بداعي التسلل ، مُضيفاً أنه سيعيد مشاهدة الهدف مجددًا لمعرفة ما إذا كان تسللا أم لا، وأشار إلى أن سبب عدم الدفع بالمالي أليو ديانج في التشكيل الرئيسي يأتي بسبب عودة اللاعب من الإصابة بفيروس كورونا. مضيفا أن الأهلي يمتلك العديد من اللاعبين المتميزين في وسط الملعب، منهم السولية وحمدي فتحي، لكن لا يمكن الدفع بهم جميعًا في وقت واحد.

وأضاف موسيمانى: "محمد شريف لعب مباراة كويسة ولكن لسه أمامه شويه علشان يتأقلم وهو سجل هدفا أعتقد أنه مش تسلل و"تقنية الفار كانت قاسية علي الأهلي شويه".