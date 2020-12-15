شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. ميهوب يحرز في الزمالك ويمنح الأهلى دورى موسم 1988 -1989 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل علاء ميهوب، نجم النادي الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، هدف الفوز للفريق الأحمر فى شباك نادى الزمالك ليقود الشياطين الحمر للفوز على غريمه التقليدى بهدف دون رد، فى مسابقة الدورى موسم 1988 -1989، وجاء هذا الفوز ليمنح الأهلى لقب الدورى فى هذا الموسم، لاسيما أنها كانت المباراة الختامية للبطولة بين الأحمر والأبيض.

لعب علاء ميهوب صانع ألعاب فى القلعة الحمراء، وتميز عن معظم لاعبى مركزه خط الوسط فى قدرته الفائقه على إحراز الأهداف، وأحرز ميهوب 11 هدفا للنادى الأهلى في بطولات الأندية الأفريقية، وهو رقم لم يحققه مهاجمون كثيرون.

علاء ميهوب أحرز أيضاً العديد من الأهداف المحلية المؤثرة، أبرزها هدفه في مرمى المصري البور سعيدى في نهائى كأس مصر 1984 في الوقت بدل الضائع وكان المصري متقدما بهدف ما أتاح الفرصة لاقتناص الكأس حيث تمكن الأهلى من الفوز بعد ذلك 3/1 في الوقت الإضافى.

أيضا هدفه في مرمى الزمالك في ختام الدورى العام 88 - 1989 م، عندما أحرز هدف المباراة الوحيد ليفوز الأهلى بالدورى ذلك الموسم.

ومع منتخب الفراعنة كان ميهوب ضمن قائمة منتخب مصر المشارك في كأس العالم 1990 في إيطاليا، إلا أنه لم يشارك في المباريات.

وعن قصة رحيله عن الأهلي يقول ميهوب: اجتمعنا أنا وربيع ياسين مع صالح سليم في مكتبه بحي الزمالك، وقال لنا اتخذنا قرارا بعدم وجودكما في الأهلي الموسم المقبل، وعرض علينا مباراة اعتزال أو استكمال المشوار خارج الأهلي، خرجت من مكتب كابتن صالح وأنا لا أتحدث وكأني في عزاء، وكنت وقتها 29 عاما ولا اتخيل أن أرحل عن الأهلي ولكني كنت قادر علي العطاء فانتقلت للأوليمبي.

ولعب علاء ميهوب مباراتين مع فريق الأوليمبى وكانت ثالثهما امام الاهلى، فأحرز هدفاً فى مرمى النادى الأهلى ولم يحتفل بالهدف بل انغمر فى البكاء بطريقة هستيريه ولم يستطع إكمال المباراة ومشواره الكروى بعد هذا الهدف واعتزل الكرة نهائيا.