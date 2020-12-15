"أهلاوي في الزمالك".. كهربا يكشف علاقته بشيكابالا وحقيقة اشتباكه مع الشناوي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نفى محمود عبد المنعم "كهربا" نجم الأهلي اعتذاره لمحمد فضل العضو السابق باللجنة الخماسية باتحاد الكرة بعد خلافهما أثناء مراسم تسليم درع الدوري الـ 42 للأهلي.

واشتعل خلاف بين كهربا وفضل في مراسم تسليم الدرع وتبادل الثنائي الشكاوى في لجنة الإنضباط قبل أن يتم احتواء الموقف بالمصالحة.

وكشف كهربا " لم أعتذر لفضل لأنني لم اخطأ من الأساس، أنا ارتبط بعلاقة أسرية معه من فترة والأمر اقتصر فقط على التأكيد على أنه مثل أخي الأكبر".

وأضاف كهربا "تعودت في الأهلي على الامتثال لما يطلب مني ولم أعترض على أى عقوبة وقعت علي، تأخرت في مرة عن التدريب لمدة ربع ساعة وتعرضت لغرامة 20 ألف جنيه بدلاً من 4 آلاف حسب اللائحة ولم أعترض".

وواصل " لا يمكن أن أدخل في خلاف مع كابتن سيد عبد الحفيظ واسمي فقط السبب في تضخيم الأمور هناك من يرغب في النيل مني فقط ".

واستطرد " اختلفت مع الشناوي في غرفة خلع الملابس وتم تضخيم الأمر ووقعت علي عقوبة وامتثلت لأنني أعي أنني في الأهلي ".

وتابع " الشناوي أخي وهو أفضل لاعب في مصر لثبات أدائه، وأتوقع أن يصل لإنجازات الحضري".

وحول علاقته بشيكابالا رد كهربا " علاقتي مع شيكابالا وطيدة ، هو طيب ولكنني أخذ فقط عليه معاداة الجماهير ، لا يمكن للاعب أن يعادي الجماهير وهو ما أنفذه مع جماهير الزمالك التي لا أنسى أنها دعمتني سابقاً".

وأنهى" كنت قريبا من جماهير الأهلي عندما كنت ألعب للزمالك وكانوا ينادوني بالأهلاوي، لكن ذلك الأمر لم يؤثر عليّ وكنت ألعب بكل احترافية مع الزمالك، كما بكيت في مواجهة النجم الساحلي لأنني كنت أرغب في الفوز بالكونفدرالية ".