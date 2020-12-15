الإسماعيلى يستعيد جهود مخلوف وعمار فى مواجهة الإنتاج الحربى بالدوري

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعيد فريق الإسماعيلى في مواجهة الإنتاج الحربى جهود الثنائى محمد مخلوف ومحمد عمار اللذين غابا عن مواجهة المصرى البورسعيدى التى انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين فى الجولة الاولى لمسابقة الدوري ، حيث حصل مخلوف على الإنذار الثالث فى آخر مباريات الدورى عن الموسم الماضى،بينما نال عمار البطاقة الحمراء.

ويخضع اليوم الثلاثاء فريق الاسماعيلى لتحليل رابيد تيست استعدادًا لمواجهة الانتاج الحربى المقرر لها الخامسة مساء الخميس المقبل على ستاد الاسماعيلية فى الجولة الثانية لمسابقة الدوري العام .

وضم الإسماعيلى 7 صفقات خلال الميركاتو الصيفى وهم، الأنجولى أرى بابل والجزائرى رضوان شريفى والتونسى فخر الدين بن يوسف، بالإضافة إلى أحمد مصطفى مهاجم جنت البلجيكى السابق ومحمد عادل لاعب خط وسط الانتاج الحربى بالإضافة للتونسى مروان الصحراوى مدافع البنزرتى التونسى السابق واستعاد الدراويش جهود الحارس المخضرم محمد صبحى بجانب عودة شكرى نجيب من الإعارة.

وينتظر النادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى والمقرر لها 11 يناير المقبل فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف، ويتمسك الإسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى.

وجمع الإسماعيلى 41 نقطة فى بطولة الدورى بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل فى 8 وخسر 15 مباراة وسجل لاعبوه 38 هدفا وتلقت شباكه 48 هدفا.