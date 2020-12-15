محمود كهربا يوضح حقيقة اعتذاره لمحمد فضل بعد مشادة تسليم الدرع

تحدث محمود كهربا لاعب النادي الأهلي عن المشادة التي حدثت بينه وبين محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة. وكانت مشادة قد حدثت بين كهربا وفضل خلال مراسم تتويج الاهلي بدرع الدوري الممتاز. الممتاز. وقال كهربا خلال تصريحات عبر قناة اون تايم سبورتس، " لا يوجد أزمة بين وبين محمد فضل ولم أصافحه بسبب تواجد زوجة مؤمن زكريا لأنني خجول". زكريا لأنني خجول". وأضاف " لم أعتذر لمحمد فضل وقولت لمحمد مرجان المدير التنفيذي للاهلي سأقول لفضل أنت مثل أخي الكبير ولكن لم أعتذر لانني لم أفعل أي شئ". يذكر أن الاهلي توج في الموسم الماضي بالدوري الممتاز ودوري أبطال أفريقيا وكأس مصر.

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