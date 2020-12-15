شفاء صالح جمعة لاعب الاهلي السابق و سيراميكا حديثًا من فيروس كورونا

أعلن نادي سيراميكا الصاعد حديثًا للدوري المصري الممتاز الإثنين تعافي الوافد الجديد صالح جمعة من فيروس كورونا المستجد.

وتعاقد سيراميكا مع صالح جمعة في صفقة انتقال حر بعد إنهاء فريقه السابق الأهلي تعاقده بشكل ودي.

وذكر سيراميكا في بيان رسمي الإثنين :”أثبتت التحاليل التي خضع لها الفريق الأول سلبية عينات اللاعبين والجهاز الفني، ما عدا المدافع وليد عبد المنعم والحارس الشاب حمزة معوض، حيث تقرر خضوع كل منهما لمسحة طبية جديدة في وقت لاحق”.

ويستعد سيراميكا لمواجهة البنك الأهلي، مساء الأربعاء على استاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري.