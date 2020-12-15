اقالة تومباكوفيتش من تدريب منتخب صربيا

أعلن الاتحاد الصربي الإثنين اقالة مدرب المنتخب الوطني ليوبيسا تومباكوفيتش من منصبه بعد التوصل لأتفاق على انهاء عقده.

وقال الاتحاد في بيان “نتمنى له (المدرب) كل التوفيق في مساعيه المستقبلية”.

وفقد تومباكوفيتش البالغ من العمر 68 عامًا وظيفته بعد فشله في قيادة صربيا إلى كأس أوروبا 2020 المؤجلة إلى الصيف المقبل.

ولم يسبق لصربيا أن تأهلت إلى كأس أوروبا كدولة مستقلة، وأقصيت هذه المرة من المشاركة بعد خسارتها أمام اسكتلندا بركلات الترجيح 4-5 بعد التعادل بهدف لمثله خلال التصفيات الشهر الماضي.

وأضاف الاتحاد أنه “بدأ بإجراء مقابلات” مع المرشحين للمنصب الشاغر، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن أحد كبار المرشحين مدرب فرنسا السابق ريمون دومينيك.

وستكون مسؤولية الخلف التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، ضمن تصفيات وضعت صربيا في مجموعة تضم البرتغال وإيرلندا وأذربيجان ولوكسمبورغ، وقطر التي تشارك بدعوة من الاتحاد الأوروبي (يويفا).

وأمضى تومباكوفيتش عامًا ونصف العام في منصبه، وقاد المنتخب للفوز في ست مباريات من أصل 14.

وسبق له أن أقيل من منصبه كمدرب لمونتينيغرو في يوليو من العام الماضي، بعدما قاطع هو ولاعبان في الفريق مباراة ضد كوسوفو في يونيو 2019 ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020.