اللياقة البدنية تتصدر حديث جوارديولا عن نتيجة قرعة دوري ابطال اوروبا

يعتقد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن مستوى لاعبيه في فبراير سيحدد مصير الفريق في دور خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا بعد أن أوقعته القرعة أمام بوروسيا مونشنجلادباخ في دور الستة عشر اليوم الإثنين.

وفي أربعة مواسم سابقة تحت قيادة المدرب الإسباني بلغ سيتي دور الثمانية في أرفع مسابقة للأندية في أوروبا ثلاث مرات. كما تأهل لدور الستة عشر مرة واحدة.

ورغم سلسلة من الإصابات طاردت لاعبي الفريق هذا الموسم تصدر سيتي المجموعة الثالثة في دوري الأبطال برصيد 16 نقطة من ست مباريات ويأمل جوارديولا أن يكون لديه تشكيلة مكتملة عندما يحل ضيفًا على مونشنجلادباخ في فبراير.

وقال جوارديولا مدرب بايرن ميونيخ السابق في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين “حين كنت أعمل في ألمانيا عرفت الشعبية الكبيرة والتاريخ العريق لمونشنجلادباخ”.

وتابع “تعجبني كرة القدم الجميلة التي يقدمها. شاهدت أبرز اللقطات لهم في دور المجموعات أمام شاختار دونيتسك وإنتر ميلان. قدم مباراتين رائعتين أمام شاختار.

“أرغب أن يكون الفريق في أفضل حالة عندما نصل إلى فبراير. سنسعى لتحقيق ذلك والمنافسة لأبعد مدى”.

وقال جوارديولا إن سيرجيو أجويرو عاد إلى التدريبات بعد وعكة صحية لكنه لم يضع حتى الآن المهاجم الأرجنتيني في خططه للمباراة أمام مضيفه وست بروميتش ألبيون في الدوري الممتاز غدًا الثلاثاء.

وشارك أجويرو البالغ من العمر 32 عامًا، والذي غاب عن بداية الموسم بسبب إصابة في الركبة، بديلًا ليهز الشباك أمام اولمبيك مارسيليا في دوري الأبطال الأسبوع الماضي قبل أن يغيب عن التعادل السلبي أمام مانشستر يونايتد يوم السبت.

وقال جوارديولا “تدرب سيرجيرو أجويرو اليوم. لم يستطع القيام بذلك قبل يومين أو ثلاثة”.