قطر | رئيس الاتحاد القطري يعد باستضافة استثنائية وعالمية لكأس امم اسيا 2027

سلم الاتحاد القطري لكرة القدم الجزء الرابع والأخير من ملف استضافة كأس آسيا 2027، والذي يتضمن كافة المتطلبات الخاصة بشروط الاستضافة، وفقًا للجدول الزمني المعتمد من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وأكد الاتحاد القطري على موقعه الإلكتروني اليوم أن تسليم ملف طلب الاستضافة تم عبر فهد بن محمد كافود سفير قطر لدى ماليزيا، وأنه يأتي تزامنًا مع احتفالات اليوم الوطني في قطر، والذي يوافق 18 ديسمبر من كل عام.

وأضاف التقرير أن هذه الخطوة تؤكد ألتزام الاتحاد القطري لكرة القدم بتلبية جميع متطلبات الاستضافة بحسب الجدول الزمني المُعتمد من قبل الاتحاد الآسيوي للعبة، وبما ينسجم مع شروط الاستضافة ومعاييرها.

ويعتمد الاتحاد القطري في سعيه لتنظيم البطولة وفق أعلى المعايير العالمية، من خبراته المتراكمة، ورصيده التنظيمي الهائل، لاسيما ما تضمنه من بطولات آسيوية أقيمت مؤخرًا ، كمباريات دوري أبطال آسيا 2020 لمنطقتي الغرب والشرق، والمباراة النهائية للنسخة ذاتها والتي ستقام في 19 من الشهر الجاري.

وأكد الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم : “ستكون قطر جاهزة لتنظيم بطولة كأس آسيا في نسختها الـ 19، مستفيدة من المنشآت الرياضية الحديثة التي ستستضيف بطولة كأس العالم 2022 في قطر، والتي تزخر بها الدولة وتعد إرثًا للأجيال القادمة من أبناء القارة الآسيوية”.

وأوضح : “هذا بالإضافة إلى الجاهزية الكاملة للمشروعات المرتبطة بكأس العالم، من البنية التحتية مثل شبكات الطرق والمرافق المتعددة، وقطاع الضيافة مثل الفنادق بكافة مستوياتها، ووسائل النقل بما فيها المترو التي ستكون متاحة للجميع بدون استثناء، وغيرها من المشروعات العملاقة والخدمات المتميزة التي تضمنها ملف الاستضافة، والتي تنسجم مع رؤية الدولة 2030 “.

وأضاف : “عملنا خلال الفترة الماضية على تجهيز ملف متكامل يلبي جميع معايير الاستضافة من خلال التنسيق مع كافة الجهات المسؤولة في الدولة، والتي نتقدم لها بخالص شكرنا وتقديرنا على جهودها المبذولة في التجهيز لهذا الملف”.

وأكد رئيس الاتحاد القطري للعبة : “نتطلع جميعا للعمل سويا على استضافة بطولة كأس آسيا 2027 في قطر ، وفق أعلى المستويات التنظيمية العالمية ، مرتكزين على رصيدنا التنظيمي الحافل، وواضعين نصب أعيننا الهدف الأسمى، وهو توفير إرث رياضي مستدام لأجيال القارة الآسيوية”

وكان الاتحاد القطري للعبة سلم الجزء الأول من الملف في 26 أغسطس الماضي، والجزء الثاني الذي تضمن المتطلبات القانونية في 29 أكتوبر الماضي، بينما تم تسليم الجزء الثالث المتعلق بمتطلبات الضمان الحكومي في 26 نوفمبر الماضي، حيث تضمنت جميعها متطلبات شروط الاستضافة، معززة بإرث دولة قطر الحافل في استضافة البطولات والأحداث الرياضية القارية والعالمية.