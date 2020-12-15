محمود كهربا : أقسم بالله عمري ما شربت ولا ليا في السهر ولا بتاع بنات

رد محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، على الانتقادات التي توجه إليه بأنه لاعب سلوكياته خارج الملعب سيئة وكثير السهر والعلاقات النسائية.

وقال "كهربا" خلال لقائه ببرنامج "معلب on time" المذاع عبر فضائية "on time sport": أقسم بالله عمري ما شربت ولا ليا في السهر ولا بتاع بنات.

وأضاف: لما يكون فيه فرح أو خطوبة أو حفلة لأصحابي وبيتم دعوتي بروح وأنا شاب ومش عجوز ولا صغير ودي حريتي الشخصية.. وكل اللى اتقال عليا في موضوع البنات والسهر والشرب كدب.

وتابع: فيه بنات كتير بتبقى معجبة بيا وبيتصوروا معايا من غير تجاوز معاهم.. وعمري ما اتجوزت قبل كده ولا مرة، خطبت فقط ابنة عصام الحضري وكانوا ناس محترمين بس محصلش نصيب لكنها هي شخصية محترمة ومامتها أيضا.

وأردف: لم أرتبط بعد فسخ الخطوبة وأنا قاعد جنب أبويا وأمي وهما بيسهروا ويصلوا الفجر ويقرأوا القرآن الكريم.