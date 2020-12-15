موسيماني: الزمالك كان الأفضل في نهائي القرن..وآخر 25 دقيقة السر في الفوز

قال بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي ,أنه عندما قرر المجيء إلى مصر قام بتعديل طريقة التفكير وتعلم اللغة العربية , معقبا: أنا ايضا قمت بالمجئ من بلد لها تاريخ من الصعوبات مع العنصرية وجئت من بيئة صعبة.

وأضاف "موسيماني" خلال لقائه ببرنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية "cbc" انه في بعض المباريات الصعبة يطالب اللاعبين بالاستكمال والضغط؛ مشيرا إلى أن الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا كان أفضل.

وأوضح أن لاعبي الزمالك بدأوا في الانهيار , معلقا: وأتبعت أسلوب الملاكمة في الضغط على الزمالك خاصة آخر 25 دقيقة وفزنا باللقاء.

علي جانب اخر قرر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات غدًا الثلاثاء، وذلك في إطار البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للمرحلة المقبلة.