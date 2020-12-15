شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الإنتاج الحربى يجرى تحليل رابيد تيست استعدادًا للإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجرى اليوم الثلاثاء فريق الإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار تحليل رابيد تيست استعدادًا لمواجهة الإسماعيلى المقرر لها الخامسة مساء الخميس المقبل على استاد الإسماعيلية بالجولة الثانية لمسابقة الدوري العام، وأغلق الجهاز الفنى للإنتاج الحربى صفحة مباراة سيراميكا التى خاضها مساء السبت على ستاد الأهلى والسلام بالجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز، وخسرها بهدفين دون رد.

وعقد مختار مختار المدير الفنى للانتاج الحربى اجتماعًا مع لاعبيه لشرح أخطاء مباراة سيراميكا بالجولة الأولى للدوري التى خسرها الإنتاج مطالبًا إياهم بضرورة نسيان هذه المباراة والتفكير فى مواجهة الإسماعيلى لحصد النقاط الثلاث للمرة الأولى هذا الموسم مشددًا على أن الفوز سوف يمنح الفريق دفعة معنوية هائلة ويزيل الضغوط عن كاهلهم لاسيما أمام منافس قوى على ملعبه ، وشدد مختار على لاعبيه رفضه التام أي تقصير من أي لاعب خلال المرحلة المقبلة مؤكداً أن الإستبعاد من التشكيل سيكون مصير المتهاونين في أرض الملعب.

وحصد الإنتاج الحربى 44 نقطة بالدورى ليحتل المركز الثامن جمعها من 34 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل فى 11 وخسر 12 مباراة، وسجل لاعبوه 35 هدفًا وتلقت شباكه 38، ويتصدر باسم مرسى مهاجم الزمالك السابق قائمة هدافى الإنتاج الحربى هذا الموسم برصيد 8 أهداف.