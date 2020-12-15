شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يجرى رابيد تيست اليوم للاطمئنان على اللاعبين قبل السفر للجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجرى الفريق الكروى للمصرى رابيد تيست اليوم للاطمئنان على حالة اللاعبين وسلامتهم من فيروس كورونا، وذلك تحت إشراف الجهاز الطبى قبل السفر للبحر الأحمر لمواجهة الجونة بعد غدٍ الخميس في الجولة الثانية للدورى.

ويخوض الفريق تدريباته اليومية على استاد برج العرب بعد التعادل السلبى الذى حققه الفريق أمام الإسماعيلى سلبيًا في الجولة الأولى للمسابق.

ويعكف على ماهر المدير الفني للمصرى على دراسة بعض الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في مباراة الإسماعيلى لدراستها جيدا حيث من المتوقع أن يجرى المدير الفني بعض التغييرات في التشكيلة الأساسية من أجل خطف نقاط اللقاء المقبل أمام الجونة .

من ناحية أخرى وضع على ماهربرنامجاً تأهيلياً خاصاً للبوركينابى سعيدو سنبورى مدافع وسط الفريق العائد للمشاركة مع الفريق بعد هروبه منذ عودة النشاط الكروى تحسبا للاستعانة به خلال المباريات المقبل، خاصة أنه يعد أحد الأعمدة الرئيسية للفريق.

ويسعى على ماهر لتجهيز اللاعب سريعًا فى ظل ضغط المباريات بالدورى وعدم وجود فترات توقف خلال الفترة المقبلة إلا طبقا للأجندة الدولية، لذا جهز المدير الفنى برنامجاً تدريبياً خاصاً للاعب على أن يتابعه جهازه المعاون لإشراك اللاعب فى أسرع وقت ممكن.

ويرفض على ماهر الدفع باللاعب خلال الفترة الحالية، خاصة أنه كان بعيدًا عن المشاركة منذ منتصف يونيو الماضى، فى الوقت الذى يحاول فيه تجهيزه للمشاركة فى الخط الخلفى للفريق الذى يعانى من نقص حاد فى الصفوف .