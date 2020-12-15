شكرا لقرائتكم خبر عن الغندور: «عيب مدير أمن يقول مش عارف أأمن مباراة بدون جمهور» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدي خالد الغندور مقدم برنامج زملكاوي على قناة الزمالك الرسمية استيائه من اتحاد الكرة ولجنة المسابقات بسبب نقل مباراة الاهلي والمحلة لملعب السلام.

وقال الغندور في تصريحات تليفزيونية عيب قوي ان مدير امن يقول مش عارف أأمن مباراة كرة قدم يوم عطلة رسمية في ملعب المحلة الذي يقع داخل شركة وفي ظل عدم وجود جمهور.

وقال كيف يعقل ان مصر بلد الأمن والأمان والتى ستستضيف مونديال اليد غير قادرة على تنظيم مباراة في ملعب الملعب بحجة الإجراءات الأمنية؟ مؤكدا ان هذا الامر مرفوض تمام لان الزمالك سبق ولعب في المحلة في نفس الملعب.