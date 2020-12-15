شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يعود من جديد للدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مسؤولو الدوري الإنجليزي الممتاز، إن أحدث جولة من فحوص الكشف عن فيروس كورونا، التي خضع لها لاعبون وأفراد الأطقم الفنية، كشفت عن 6 حالات إصابة جديدة بالعدوى.

وأضافت رابطة الدوري أن المصابين بالعدوى، سيخضعون للعزل الذاتي لعشرة أيام. وأوضحت في بيان يؤكد الدوري الممتاز، اليوم، أن خلال الفترة بين 7 ديسمبر و13 ديسمبر، خضع 1549 لاعبا وفردا من الأطقم الفنية، لفحوص الكشف عن فيروس كورونا، وظهرت بينهم 6 حالات إصابة جديدة. وإجمالا، أصيب 106 أشخاص بالفيروس، خلال 15 جولة من الفحوص في البريميرليج، هذا الموسم.