قرعة دور الستة عشر: ليفربول أمام لايبزيغ وبرشلونة في مواجهة سان جرمان

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يواجه فريق ليفربول الإنجليزي نظيره الألماني آر بي لايبزيغ في منافسات دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، والذي يشهد أيضا مواجهة بين تشيلسي الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني.

وكان لايبزيغ في النسخة السابقة من البطولة ذاتها قد فاجأ الكثيرين ووصل إلى دور نصف النهائي بعد أن تمكن من هزيمة أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل هدف واحد في ربع النهائي.

ويواجه فريق مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره الألماني بوروسيا مونشنغلادباخ الذي تأهل لأول مرة إلى دور الستة عشر منذ عام 1978.

أما حامل اللقب بايرن ميونيخ الألماني فيواجه لاتسيو الإيطالي، الذي يصعد للمرة الأولى منذ عشرين عاما إلى منافسات دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا.

وفي مباراة يراها البعض الأصعب في هذا الدور، يواجه برشلونة الإسباني نظيره الفرنسي باريس سان جيرمان.

وكان الفريقان قد التقيا في الدور نفسه من ذات البطولة عام 2017، حيث فاز الفرنسي على نظيره الإسباني بأربعة أهداف نظيفة في مباراة ذهاب مثيرة، لم تكن أكثر إثارة منها إلا مباراة الإياب، حيث تمكن فريق برشلونة من إحراز ستة أهداف مقابل هدف واحد لضيفه الفرنسي.

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وفي البطولة ذاتها، تلعب فِرق الدوري الإنجليزي الممتاز الثلاثة خارج ملاعبها في مباريات الذهاب في هذا الدور بعكس مباريات الإياب التي ستقام على ملاعبها.

ومن المقرر أن تقام مباريات الذهاب في أيام 16، و17، و23، و24 من شهر فبراير/شباط المقبل. على أن تقام مباريات الإياب في أيام التاسع، والعاشر، والسادس عشر، والسابع عشر من شهر مارس/آذار.

ويتوقع المراقبون احتفاظ بايرن ميونيخ باللقب الذي أحرزه في النسخة السابقة من البطولة بعد تغلُّبه على باريس سان جيرمان.

وأسفرت قرعة مباريات دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا عن المواجهات التالية:

بوروسيا مونشنغلادباخ × مانشستر سيتي

لاتسيو × بايرن ميونيخ

أتليتيكو مدريد × تشيلسي

آر بي لايبزيج × ليفربول

بورتو × يوفنتوس

برشلونة × باريس سان جيرمان

إشبيلية × بروسيا دورتموند

أتالانتا × ريال مدريد