شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا: لم أعتذر لمحمد فضل وشيكابالا كلمنى بعد إيقافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادى الأهلى، أنه لم يعتذر لمحمد فضل عضو اللجنة الخماسية عن المشادة التى حدثت بينها أثناء تتويج النادى الأهلى بدرع الدورى.

وقال كهربا خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "علاقتى بسيد عبدالحفيظ جيدة ومن المستحيل أن تحدث بيننا أزمة، والأزمة كانت بينى وبين محمد الشناوى في أوضة اللبس وخرجت بشكل كبير لأن كهربا طرف فيها ودخول جماهير الزمالك أشعلت الخناقة، وتم خصم مليون جنيه من مستحقاتى لأن هو ده الصح علشان يظبطولى الدنيا ومش زعلان".

وأضاف كهربا: تأخرت مرة واحد ربع ساعة في الأهلى أتخصملى 20 ألف جنيه، وربنا عوضنا بالبطولات اللى هى أهم من الملايين، وتتويجى بالدورى وبطولة أفريقيا لأول مرة لا يقدر بثمن".

وتابع كهربا: "لا توجد أزمة بينى وبين محمد فضل وتصافحنا بعد نهائى أفريقيا، ولكن لم أعتذر وكل ما قلته أنت زى أخويا الكبير ومعنديش مشكلة، والأهلى ساندنى فى أزمتى مع محمد فضل".

وعن أزمة السوبر، قال كهربا: "لم أفتعل أزمة فى مباراة السوبر، وعبد الله جمعة أخى الصغير وحاولت فى مباراة السوبر إبعاده عن جماهير الأهلى، وحتى الآن لا أعلم سبب إيقافى بعد مباراة السوبر".

وأوضح كهربا: "شيكابالا كلمنى بعد إيقافى وقالى متزعلش، وهو موهبة كبيرة بس عمر ما لاعب هيعادى جمهور، وخلافه مع الجماهير قديم منذ رفع الحذاء وأخطأ في مباراة السوبر".

وتابع كهربا: "صالح كان ممكن يروح الزمالك وكان الزمالك بيكلمه فى بداية رحيله عن الأهلى ولكن هو فضل سيراميكا، ولم أتحدث مع رمضان صبحى حول انضمامه لبيراميدز ولو سألنى كنت قولتله بلاش وخصوصا أنه ابن النادى، ولو فضل فى الأهلى كان هيرجع على الدورى الإنجليزى، وأحمد فتحى خرج من الباب الكبير وكان نفسه يلعب النهائى الأفريقى".

وأوضح كهربا: "الشناوي أفضل لاعب هذا الموسم، وقادر على تحقيق أرقام الحضرى، لأنه مركز جدا، وقولتله قبل ضربات جزاء طلائع الجيش خلصهالنا والنبى يا شناوى علشان خاطرى، وفعلا هو اللى جاب الكأس".