شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى: جمهور الأهلى لا يشبع بطولات.. وبحب ساندوتش الكفتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، عن اهتمامه بالثقافة المصرية والحضارة، وقال موسميانى فى تصريحات لبرنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس: التشجيع فى صن داونز لم يكن مثل الجنون هنا، فهنا الأهلى مدى الحياة، ما يساعدنى فى هذا الأمر أن العربى بتاعى مش كويس فقط أتابع الصور وهذا بالنسبة لى إيجابى بطريقة ما، أننى لا أسمع الكثير من الأراء، أنفذ ما أراه فى التدريب والمباريات، وهذا أفضل.

أضاف: الآن أنا فى فندق والشخص الوحيد الذى أراه هو الذى يحضر لى الطعام أو ينظف الغرفة، ولذلك لا أختلط بناس كثيرة وهذا يساعدنى أيضاً أحب أن أحافظ على مسافة.

واصل: أنا لا أكل مثل اللاعبين هذا هو المفروض ولكنى لا أفعل، لكن الانسان لا يستطيع أن يحرم نفسه من المطبخ المصرى، ومنذ أيام قام أحد الأشخاص الذين يمتلكون مطعم شهير بالقاهرة بإعداد الأكل لنا كفريق في غرفة الملابس وجاب ملوخية وكان بيطبخ داخل غرفة الملابس، وعلاقتى به أصبحت كويسة، وأنا بحب التوابل المصرية وطريقة تحضير الأكل وبحب ساندوتش الكفتة جداً.

استكمل: زوجتى معى هنا وأولادى وصلوا يوم السبت الماضى، مع أولاد أعماهم حوالى 7، ولا أعرف كيف سأتعامل معهم، ولكنها فرصة جيدة جداً لأنهم لم يخرجوا من البلاد من قبل، وبالنسبة لى أمر جميل جداً لأننا سنحتفل بالكريسماس مع بعض، لكنهم هيرجعوا البلاد عشان مدارسهم.

وتابع: زيارة الأماكن المشهورة فى مصر أصبح يسبب لى أزمة، كنت أتمنى أن أتى لمصر والناس مش عارفانى كنت بقدر أروح السوق وكان نفسى أشترى هدايا ولكن لما حاولت أنزل ما كنتش عارف أمشى والأمن خرجنى، أنا نفسى أتمشى فى مصر ولكن بمجرد ما أنزل الشارع لا يمكننى ذلك.

وأردف: نعرف الكثير عن مصر وتاريخ الحضارة والملوك ونهر النيل وقناة السويس هناك الكثير من الأمور الجميلة.

واصل: لما يجى مدح مباشر من رئيس بلدى بعد تولى تدريب الأهلى، هذا أمر يجعلنى أشعر بالفخر، خاصة أنه قال أنى أصبحت سفير لبلدى، بدليل أن أهل بلدى أصبحوا مهتمين بمباريات الأهلى، ولنا تاريخ مع الزمالك عندما كنا نلعب ضد الأهلى جمهورهم كان بشجعنا والعكس، رئيس بلدى أعطانى الكثير من الاحترام وأصبح هناك مشجعين للأهلى فى جنوب أفريقيا.

واختتم: أعرف أن الطموحات ليس لها نهاية مع جماهير الأهلى، عندما جئت قالوا لى موسيمانى أفريقيا، وبعد تحقيق اللقب قلت هيسيبونى فى حالى، ولكنهم قالوا كأس مصر، وبعدها قالوا كأس العالم، بالفعل كأس العالم أمر صعب جداً ولكن الأمر يبقى مستحيلاً حتى يحققه أحد، هناك بايرن ميونخ ميزانيته 20 مرة مثل الأهلى، ولكننا لدينا قاعدة جماهيرية كبيرة وسنقدم أفضل ما لدينا.