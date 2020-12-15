كشف وائل جمعة مدافع منتخب مصر السابق، عن رأيه في المغربي بدر بانون مدافع النادي الأهلي. وانضم بانون للنادي الأهلي في الصيف الماضي قادما من الرجاء البيضاوي المغربي. البيضاوي المغربي. وقال جمعة خلال تصريحات تليفزيونية، " أداء بانون يعجبني كثيرا وأدائه مع الرجاء المغربي كان جيدا جدا وبالتأكيد هو مكسب للأهلي". وبالتأكيد هو مكسب للأهلي". وأضاف " بانون يجيد التمرير بجودة عالية وتسجيل الأهداف من ضربات الرأس، كما أنه يمتلك شخصية قيادة داخل الملعب". وتوج النادي الأهلي في الموسم الماضي يدوري أبطال أفريقيا وكأس مصر والدوري الممتاز.

كانت هذه تفاصيل خبر وائل جمعة يشيد بأداء بدر بانون مع الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.