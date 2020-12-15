وائل جمعة : تتويج الأهلي بأفريقيا أمام الزمالك أفضل من الخسارة 20 مباراة من الأخير

أكد وائل جمعة مدافع منتخب مصر السابق، أن تتويج النادي الأهلي بلعب دوري أبطال أفريقيا على حساب الزمالك، أفضل من الخسارة أمام الأخير بـ 20 مباراة متتالية.

وقال جمعة خلال تصريحات تليفزيونية، "حال خسارة الأهلي 20 مباراة متتالية

أمام الزمالك، لن يعادل تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا من غريمه التقليدي داخل مصر ".

وتابع " فوز الأهلي على الزمالك في نهائي أفريقيا لن يتكرر بعد 100 عام".

وأضاف " الأهلي يمتلك جيل جيد جدا من اللاعبين وكان من الصعب أن يخسر الأهلي في النهائي مجددا بعد خسارة نهائيين في 3 نسخ ماضية".

وأتم " موسمياني كان موفق للغاية بسبب تأخير نهائي أفريقيل لمدة شهر ونصف".

وتوج النادي الأهلي بدوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه على حساب منافسه التقليدي الزمالك.