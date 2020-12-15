تحول عينة 3 لاعبين في منتخب الشباب من إيجابي إلى سلبي

أظهرت مسحة كورونا التي خضع لها منتخب الشباب مساء أمس الاثنين تحول عينة 3 لاعبين من إيجابي إلى سلبي. وفوجئ منتخب الشباب أمس الاثنين بإصابة 17 لاعبا في صفوف الفريق بجانب ربيع ياسين المدير الفني للفريق القومي. بإصابة 17 لاعبا في صفوف الفريق بجانب ربيع ياسين المدير الفني للفريق القومي. وطلب منتخب الشباب إجراء مسحة جديدة في معمل اخر معتمد داخل تونس من أجل الاطمئنان على سلامة اللاعبين. ويخضع المصابون في المنتخب للعزل الطبي داخل غرفهم بفندق الإقامة لحين إجراء مسحة جديدة لهم خلال ساعات قليلة. جديدة في معمل اخر معتمد داخل تونس من أجل الاطمئنان على سلامة اللاعبين. ويخضع المصابون في المنتخب للعزل الطبي داخل غرفهم بفندق الإقامة لحين إجراء مسحة جديدة لهم خلال ساعات قليلة.

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