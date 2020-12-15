الامارات | سعيد بن مكتوم يتوج أبطال «ناس» الدولية والمفتوحة للبادل تنس

شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد بن مكتوم يتوج أبطال «ناس» الدولية والمفتوحة للبادل تنس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد البادل تنس، الفائزين في بطولتي ناس الدولية والمفتوحة اللتين أقيمتا بالتزامن في ختام الموسم الرياضي، واستمرت منافساتهما على مدار أربعة أيام بمشاركة عدد كبير من اللاعبين العالميين.

وقام الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وبحضور أمين عام اتحاد البادل تنس، سعيد المري، بمنح الثنائي الإسباني، خافيير باراهونا، وجيسوس مويا، كأس البطولة بعد فوزهما في المباراة النهائية على مواطنيهما خافيير ريدوندو وراؤول ماركوس دوران، بمجموعتين دون رد، وبنتيجة 6-3 و7-6.

كما توج رئيس اتحاد البادل تنس، الفائزين بألقاب البطولة المفتوحة المحلية للمواطنين والمقيمين، إذ نال الثنائي بورتشو مينوف ورانجان بارديب، المركز الأول في الفئة «ب»، والثنائي كريم وفارس نعمة، المركز الأول في الفئة «سي». وقال بيان صادر عن اتحاد البادل تنس، إن عدد المشاركين في البطولة الدولية المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي للعبة بلغ 64 لاعباً من بينهم خمسة لاعبين إماراتيين، هم: سعيد المري، محمد وعبدالله أهلي، وعيسى وعلي الشريف، فيما شارك في البطولة المفتوحة المحلية أكثر من 200 لاعب مواطن ومقيم في الدولة.

وأضاف البيان أن «اتحاد البادل تنس اعتمد شرط إجراء فحوص فيروس كورونا المستجدة على جميع اللاعبين الذين شاركوا في البطولة لضمان صحة وسلامة الجميع، كما تم فتح المجال أمام حضور نسبة معينة من الجماهير، مع تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي وقياس حرارة القادمين إلى الصالة».

وشهدت الساحة الرياضية افتتاح أكاديميات وملاعب حديثة للعبة أخيراً في الدولة، وهي: أكاديمية وورلد بادل المخصصة للعائلات الإماراتية بوجود أربعة ملاعب داخلية وثلاثة خارجية في دبي، وثلاثة ملاعب في نادي الشارقة للرماية، وملعبان في عجمان، وأكاديمية بادل بوينت، وسيتم افتتاح مجموعة أخرى من الملاعب في مناطق جميرا والقوز والحدائق العامة في دبي، ورأس الخيمة وعجمان وأبوظبي.

• ظفر الثنائي الإسباني، باراهونا وجيسوس، بالكأس بعد فوزهما على مواطنيهما ريدوندو ودوران، بمجموعتين دون رد.

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