الامارات | منصور بن محمد: «فيفا» يبذل جهوداً كبيرة لزيادة تأثير كرة القدم وتعزيز قيم التسامح والسلام

شكرا لقرائتكم خبر عن منصور بن محمد: «فيفا» يبذل جهوداً كبيرة لزيادة تأثير كرة القدم وتعزيز قيم التسامح والسلام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، عن تقديره الكبير للجهود التي يبذلها «فيفا»، لتطوير كرة القدم العالمية، وزيادة تأثيرها في مجال تمكين الشعوب وإسعادها، وتعزيز القيم الإنسانية، وفي مقدمتها قيم التسامح والسلام والتعاون، وبرامج تطوير المسابقات، بما يتيح للدول المشاركة تقديم مواهبها الوطنية للعالم.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، أمس، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، في مستهل الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس «فيفا» إلى الدولة، والتي تستمر يومين.

وتم خلال اللقاء، الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي، وحضره نائب رئيس مجلس دبي الرياضي مطر الطاير، بحث التعاون بين المجلس و«فيفا»، والبرامج المشتركة لتعزيز الجهود المبذولة لتطوير كرة القدم العالمية، وترسيخ دورها في تعزيز قيم التسامح والسلام والتعاون بين الشعوب.

وأعرب سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال بيان صحافي أصدره مجلس دبي الرياضي، عن تقديره للعلاقة المتميزة التي تربط مجلس دبي الرياضي والاتحاد الدولي لكرة القدم، وحرص إنفانتينو على المشاركة في مؤتمر دبي الرياضي الدولي، الذي يمثل منصة مرموقة لتطوير كرة القدم العالمية، والتباحث في واقعها، وسبل تطويرها.

وقال البيان: «إن سمو الشيخ منصور بن محمد وجه الدعوة لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، للتحدث في مؤتمر دبي الرياضي الدولي، الذي يقام 27 ديسمبر الجاري، تحت شعار: (كرة القدم في القمة)».

وقدم إنفانتينو شكره إلى حكومة دبي على الدعم الذي يلقاه القطاع الرياضي عموماً، وكرة القدم خصوصاً، من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

كما شكر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، على جهود مجلس دبي الرياضي لتطوير كرة القدم في الدولة والمنطقة والعالم، من خلال تنظيم مؤتمر دبي الرياضي الدولي ودعوة صنّاع القرار والمختصين في كرة القدم العالمية للقاء والتحاور وطرح المبادرات لتطوير كرة القدم، وكذلك حرص المجلس على التعاون مع «فيفا» وإطلاق مبادرات مشتركة، تعزز مكانة كرة القدم على المستوى العالمي، وتلاقي عائلة كرة القدم العالمية للبحث في شؤون اللعبة الشعبية الأولى في العالم.

وعبّر رئيس «فيفا» عن سعادته بقبول دعوة سمو رئيس المجلس، للظهور في الجلسة الرئيسة للمؤتمر، إذ سيتحدث عن دور كرة القدم في تجميع الشعوب، وتعزيز القيم الإنسانية في التسامح والسلام والتعاون، وكذلك الجهود والمبادرات المقبلة التي ينوي «فيفا» إطلاقها لتطوير كرة القدم عالمياً.

وفي ختام الزيارة، قدم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم درع المجلس، التي تحمل صورة أبطال خط الدفاع الأول إلى رئيس «فيفا».

إنفانتينو:

• «نقدر حرص مجلس دبي الرياضي على التعاون مع (فيفا)، وإطلاق مبادرات مشتركة، تعزز مكانة كرة القدم على المستوى العالمي».

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