الامارات | اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي تكرّم «دبي البحري»

شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي تكرّم «دبي البحري» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، إن اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي وجهت له الشكر على الدور الكبير الذي يقوم به من أجل تطوير الرياضات البحرية بكل أنواعها، ودعمه للألعاب والفعاليات التراثية المحلية.

وجاء في بيان صحافي: «حرص رئيس اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي خليفة القعود على الإشادة بالدور الكبير والجهد المتواصل والمستمر منذ تأسيس النادي عام 1988، مشيداً بالتعاون اللافت الذي أظهره النادي في بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، والتي جمعت النخبة من محبي هذه الرياضة في المنطقة».

وتسلم المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية محمد حارب، هدية تذكارية من رئيس اللجنة البحرينية، قدمها له رئيس الوفد البحريني المشارك في الجولة الثانية من بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، أحمد الشملان.

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