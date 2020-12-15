الامارات | ختام بطولة الشارقة لتنس السيدات بمشاركة 16 لاعبة

شكرا لقرائتكم خبر عن ختام بطولة الشارقة لتنس السيدات بمشاركة 16 لاعبة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، أول من أمس، النسخة الأولى من منافسات بطولة الشارقة لتنسt السيدات التي أقيمت بالتعاون مع اتحاد الإمارات للتنس، ونادي سيدات الشارقة، بمشاركة 16 لاعبة من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية، برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

وقال بيان صحافي: «شهدت البطولة منافسات قوية، ولعبت المشاركات ضمن ثلاث مجموعات، وحصلت على المركز الأول اللاعبة ريا ماتروه، وكان المركز الثاني من نصيب اللاعبة شيخة الجناحي، وذهب المركز الثالث إلى اللاعبة الشيخة سارة القاسمي».

حضر حفل الختام رئيس مجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال، ومدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة ندى عسكر، ومسؤولين وقيادات رياضية.

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