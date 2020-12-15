الامارات | منتخب الشواطئ يعسكر في المغرب

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشواطئ يعسكر في المغرب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غادرت، أمس، إلى العاصمة المغربية الرباط بعثة المنتخب الوطني للكرة الشاطئية، لإقامة معسكر خارجي، للفترة من 13 إلى 19 ديسمبر الجاري، استعداداً للاستحقاقات القارية والدولية المقبلة. واختار المدرب الوطني محمد المازمي 11 لاعباً للمعسكر، هم: حميد جمال، عباس علي، علي كريم، كمال علي، حسن أحمد، وليد محمد، أحمد ملاحي، علي محمد، هشام المنتصر، سعيد عيد، حسن علي. ويخوض المنتخب خلال المعسكر وديتين أمام المنتخب المغربي يومي 17 و 18 الجاري. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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