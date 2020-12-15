الامارات | البطائح يدرس تدعيم الفريق بلاعبين جدد

شكرا لقرائتكم خبر عن البطائح يدرس تدعيم الفريق بلاعبين جدد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عبّر مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي البطائح، حمدان الشامسي، عن رضاه للنتائج المتحققة والترتيب الذي يحتله الفريق في الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى، مؤكداً أنها تتطابق والتصورات التي وضعها مجلس إدارة النادي للمرحلة الأولى من المنافسات ووفقاً للخطة الفنية المعتمدة، بحيث يتصاعد أداء ونتائج الفريق بشكل تدريجي وصولاً إلى الأهداف المرسومة.

ويحتل البطائح المركز الثالث بالترتيب برصيد تسع نقاط، وهو الرصيد نفسه لمسافي الثاني بفارق الأهداف، بينما يتصدر الإمارات بـ10 نقاط.

وقال الشامسي لـ«الإمارات اليوم»: «ندرس تدعيم الفريق بلاعبين جدد في الانتقالات الشتوية، وهنالك تنسيق مع مدرب الفريق التونسي نورالدين العبيدي لتحديد المراكز التي يحتاجها الفريق».

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