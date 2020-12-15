الامارات | رمسة ملاعب

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شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مدرب
المدرب «المعروف» الذي تم تداول اسمه، أخيراً، لتولي مهمة كبيرة، اتضح أن عدم اختياره سببه «مسألة شخصية» مع أحد الإداريين، حسب وجهة نظر رياضيين.
زيادة
طلب لاعب أجنبي زيادة راتبه مع النادي، بعدما اكتشف أن زميله في الفريق يحصل على راتب كبير مقارنة بالذي يحصل عليه، وبات ظهور اللاعب بشكل غير جيد هو عدم التقدير مادياً.
ياباني
كشف وكيل أعمال دولي أن اللاعب الياباني شويا ناكاجيمي قطع شوطاً كبيراً في المفاوضات الحالية مع أحد أندية دوري الخليج العربي المنافسة، مرجحاً أن يكون ذلك في فترة الانتقالات الشتوية.
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