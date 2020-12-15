شكرا لقرائتكم خبر عن كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي في فريق واحد لأول مرة بالتاريخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضعت قائمة فريق الأحلام، التي تم تشكيلها بواسطة «فرانس فوتبول»، كريستيانو رونالدو، النجم البرتغالي، لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، والنجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، لاعب فريق برشلونة الإسباني في فريق واحد لأول مرة في التاريخ.

جاءت التشكيلة كالتالي: ليف ياشين، الحارس الأسطوري لمنتخب الاتحاد السوفيتي، ومالديني، بيكنباور، كافو، بيليه، تشافي، لوثار ماتيوس، مارادونا، كريستيانو رونالدو، رونالدو نازاريو، ميسي. وعلق النجم البرتغالي على اختياره ضمن قائمة فريق الأحلام، وقال: هذا الأمر يشرفني ويسعدني ويمنحني الثفة في إمكانياتي الفنية داخل المستطيل الأخضر.