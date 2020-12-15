شكرا لقرائتكم خبر عن النجم الأرجنتيني ديبالا يشغل غضب إدارة يوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ادعى ديبالا، نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، بأن إدارة ناديه الإيطالي لم تفتح معه ملف تجديد عقده خلال هذه الفنرة الحالية، الأمر الذي أشغل غضب مسؤولي "السيدة العجوز"، وأخرج أندريا أنييلي رئيس نادي يوفنتوس، عن صمته ليرد على اللاعب الأرجنتيني. \

ووفقا لموقع "الكالتشيو"، أكد رئيس اليوفي، إن إدارة النادي الإيطالي تحاول مع النجم الأرجنتيني لتجديد عقده منذ فترة لاتقل عن 3 أشهر، ولم تكلل هذه المفاوضات حتى الآن بالنجاح.