شكرا لقرائتكم خبر عن هالاند يفوز بجائزة الفتي الذهبي لعام 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز النجم النرويجي، إيرلينج هالاند، نجم بروسيا دورتموند، بجائزة الفتي الذهبي لعام 2020 الذي سيرحل قريبا ويحل عام 2021. ونال الجوهرة النرويجية هذه الجائزة من قبل استفتاء صحيفة «توتو سبورت» الإيطالية التي أجريته منذ فترة.

وقال هالاند، إنه سيعد للغاية لفوزه بهذه الجائزة، وسيقاتل خلال هذا الموسم الجاري لتحقيقها العام الماضي.