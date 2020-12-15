شكرا لقرائتكم خبر عن هالاند يفوز بجائزة الفتي الذهبي لعام 2020 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز النجم النرويجي، إيرلينج هالاند، نجم بروسيا دورتموند، بجائزة الفتي الذهبي لعام 2020 الذي سيرحل قريبا ويحل عام 2021. ونال الجوهرة النرويجية هذه الجائزة من قبل استفتاء صحيفة «توتو سبورت» الإيطالية التي أجريته منذ فترة.
وقال هالاند، إنه سيعد للغاية لفوزه بهذه الجائزة، وسيقاتل خلال هذا الموسم الجاري لتحقيقها العام الماضي.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
122,086
-
تعافي
105,132
-
وفيات
6,943
كانت هذه تفاصيل خبر هالاند يفوز بجائزة الفتي الذهبي لعام 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.