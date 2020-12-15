شكرا لقرائتكم خبر عن ميلان الإيطالي يكشف مدة غياب الجزائري إسماعيل بن ناصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت موقع «لاجازيتا ديللو سبورت» الإيطالية، فترة غياب النجم الجزائري، إسماعيل بن ناصر، نجم وسط ميلان الإيطالي بعد الإصابة الذي تعرض لها خلال إحدى لقاءات الدوري الإيطالي.
وقال التقرير، إن النجم الجزائري أجرى عددا من الفحوصات الطبية التي أثبتت معاناته في عضلة الفخذ الأيمن والذي يستوجب فترة غيابه عن الملاعب لفترة تترواح ما بين 10 أيام إلى أسبوعين على أقصى تقدير.
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