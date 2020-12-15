شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار يوجه رسالة ليونيل ميسي قبل معركة برشلونة وسان جيرمان في «الأبطال» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه النجم البرازيلي نيمار دا سليفا، لاعب باريس سان جيرمان، رسالة إلى صديقه القديم في كامب نو، ليونيل ميسي، خاصة بعد وقوع الفريق الباريسي في طريقة برشلونة خلال دور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ونشر البرازيلي على موقعه الخاص «إنستجرام»، صورة تجمعه مع الأسطورة الأرجنتينية، كاتبا أسفلها، «أراك قريبا ياصديقي العزيز».