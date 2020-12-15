شكرا لقرائتكم خبر عن المنسق الإعلامي: منتخب الشباب يحتاج 4 لاعبين لخوض لقاء ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال وليد ماهر المنسق الإعلامي لمنتخب مصر للشباب، إن منتخب مصر يحتاج 4 لاعبين حتى يستطيع خوض لقاء ليبيا ببطولة شمال إفريقيا.

وأضاف وليد ماهر، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، :«اذا تواجد في منتخب الشباب 14 لاعبا سنخوض لقاء ليبيا، واذا لم يكن لدينا العدد الكافي من اللاعبين لن نخوض لقاء ليبيا وسنعتبر منسحبين».

وأردف :«نتيجة المسحة الطبية مثيرة للجدل خاصة أن العدد كبير جدا، وقد أصابتنا حالة من الذهول بعد معرفتنا بعدد اللاعبيا لمصابين بكورونا في منتخب الشباب».

وأتم :«ربيع ياسين قرر توقيع عقوبات على اللاعبين وخصم من مستحقاتهم المالية بسبب الإهمال».