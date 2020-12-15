عبدالعال: إزاي«كشري» قاعد في البيت ومدربين فاشلين شغالين في الدوري؟

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تساءل رضا عبدالعال نجم نادي الزمالك والأهلي السابق عن سبب غياب أحمد كشري المدير الفني السابق لفريق الكرة الأول بنادي أسوان عن التدريب هذا الموسم وقال عبدالعال في تصريحات تليفزيونية مع سيف زاهر: إزاى أحمد كشري يقعد في البيت ومدربين فاشلين شغالين فيفرق الدوري وتابع: كشري أدي موسم أكثر من رائع مع أسوان ونجح في بقائهم في الدوري ورغم ذلك روح قعد في البيت . الوضع في مصر

اصابات 121,575

تعافي 104,875

وفيات 6,920

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