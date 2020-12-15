شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: معنديش تبرير لعدم وجود رئيس بعثة لمنتخب الشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعترف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بوجود أزمة إدارية في صففو منتخب الشباب المتواجد حاليا في تونس دون وجود رئيس للبعثة من اللجنة الثلاثية

ورد الوزير على الإعلامي عمرو أديب على استفساره لعدم سفر رئيس للبعثة مع منتخب الشباب قائلا: معنديش تبرير لكني وجهت بسرعة سرف جمال محمد على إلى تونس اليوم للانضمام للبعثة ومتابعة تطورات أزمة كورونا التي ضربت الفريق.

وقال: نحن كرياضيين في بعض الأحوال والظروف نفوض المدير الفني بتولي رئاسة البعثة وحدث ذلك أكثر من مرة لكن الآن وفي ظل وجود أزمة خطيرة لمنتخب الشباب كان لازما علينا ارسال مسؤول لرئاسة البعثة .