شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو : ربيع ياسين هيتجنن حرام عليكم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدي أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك السابق تعاطفه مع لاعبي منتخب الشباب المتواجد حاليا في تونس ومع الجهاز الفني بقيادة ربيع ياسين بعد العدد الكبير في اصابات كروونا التي وصلت إلى 18 حالة اصابة حتي الان وفقا للجهات الطبية التونيسية.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية: ربنا يكون في عون ربيع ياسين أنا شخصيا اعلم ما يمر به لدرجه انه هيتجنن بسبب كم الاصابات خصوصا في السن المبكر للاعبين.

وقال ميدو: هؤلاء اللاعبون لا يستطيعون خوض أي مباراة بدون ربيع ياسين لأنه بمثابة الاب لهم وخبرات هؤلاء اللاعبين قليلة للغاية ووجود المدرب معهم على الخط مهم جدا وقال: سبق وسافرت كمدرب ومدير فني لكن الموقف والازمة اللي فيها ربيع ياسين قد تصيبه بالجنون خوفا على اللاعبين وعلي مستقبل المنتخب خصوصا وانه شخصيا مصاب بكورونا.