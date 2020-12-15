شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الزمالك: إكرامي شارك اساسي مع بيراميدز عشان الأهلي والفلوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجر رضا عبد العال نجم نادي الزمالك و الأهلي السابق مفاجأة من العيار الثقيل بتأكيده ان فريق بيراميدز يعاني من المجاملات في التشكيل بدليل إشراك شريف إكرامي كحارس اساسي في مباراة الاتحاد علي حساب المهدي سليمان

وأكد في تصريحات تليفزيونية مع سيف زاهر أن المهدي سليمان أفضل واجهز فنديا وبدنيا من شريف إكرامي وانه كان الأجدر بحراسة عرين بيراميدز

وقال: شريف إكرامي شارك أساسيا مع بيراميدز بسبب الفلوس اللي دفعت فيه وبسبب انه حارس الأهلي السابق والمضوع كله دخل في عند رفع الفريق ثمنه لان المهدي كان الأجدر بحراسة المرمي.