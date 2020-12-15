شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة جديدة بين وزارة الرياضة واتحاد الكرة بسبب منتخب الشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت الساعات القليلة الماضية أزمة بين وزارة الشباب والرياضة وبين اتحاد الكرة بسبب إصابات كورونا بصفوف منتخب الشباب واستغاثة الجهاز الفني للمنتخب بالمسؤولين في القاهرة لانقاذ الفريق وإعادته الي القاهرة بعد وصول الاصابات الي 18 حالة .

ووفقا لمصدر مسؤول داخل الوزارة فإن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة انتقد اللجنة الثلاثية برئاسة عمرو الجنايني وحمله مسؤولية أزمة منتخب الشباب بسبب عدم وجود رئيس بعثة من الجبلاية مع المنتخب وقال المصدر ان الوزير انفعل علي الجنايني خلال المكالمة الهاتفية التى جمعت بينهما خلال الساعات الماضية وحذره من تكرار سفر أي بعة رسمية بدون رئيس بعثة .

من جانبه، أكد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة انه اجري اتصال بعمرو الجنايني اليوم وكلف بسرعة وضرورة سفر جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الي تونس فجر اليوم مباشرة لرئاسة البعثة والتواجد مع اللاعبين والجهاز الفني في محنتهم الراهنة مؤكدا انه علي تواصل دائم مع الجهاز الفني للمنتخب والسفير المصري في تونس للاطمئنان علي اللاعبين .