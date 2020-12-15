شكرا لقرائتكم خبر عن منصور بن محمد يتكفل بمكافأة فوز الباطن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلن محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود، تقديمه مكافأة للاعبي الفريق الأول والجهازين الفني والإداري، بعد الفوز الذي حققه الفريق على الفتح، في الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وقدم رئيس مجلس إدارة النادي ناصر الهويدي شكره وتقديره للداعم الأول للنادي الأمير منصور على هذا الدعم والوقفة غير المستغربة، مثمنا وقفاته الدائمة والمستمرة بجانب النادي.

وتحولت غرفة الملابس الخاصة بفريق الباطن بملعب الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء إلى فرح كبير، بعد الفوز الذي حققه الفريق على نظيره الفتح بنتيجة 2-1، واحتفل اللاعبون والجهازان الفني والإداري داخل غرفة الملابس. من جانبه، عبر المشرف العام على الفريق الحميدي المطيري عن سعادته بالفوز. وقال: الحمد لله على هذا الفوز.. حقيقة كنا نستحق النتيجة عطفاً على ما قدمه اللاعبون في المباراة، وأشكرهم على أدائهم الكبير الذي ظهروا به في اللقاء، وإن شاء الله نواصل انتصاراتنا خلال الجولات القادمة. وعبر مدرب الفريق البرتغالي خوسيه جاريدو عن سعادته بالفوز، وقال: فوز ثمين تحقق.. نزلنا المباراة وكنا عازمين على تحقيق الفوز، واللاعبون قدموا مباراة كبيرة في اللقاء، وأشكرهم على ما قدموه، وعازمون على مواصلة الانتصارات خلال الجولات القادمة.