شكرا لقرائتكم خبر عن بندر بن خالد يتوج الفائزين في أول مسابقة وطنية للتسلق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - توّج رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتسلق والهايكنج الأمير بندر بن خالد بن فهد آل سعود، الفائزين في أول مسابقة وطنية للتسلق للرجال والسيدات والتي اختتمت السبت بمدينة جدة.

وحقق المتسلق حسن الحارثي المركز الأول في فئة الرجال، وفيصل حموي المركز الثاني، فيما جاء عبدالرحمن أبو غزالة في المركز الثالث.

أما في فئة السيدات فقد حققت أروى السنتلي المركز الأول، وفاطمة قاري المركز الثاني وجاءت سارة القنيبط في المركز الثالث.

من جانبه، أبدى الأمير بندر بن خالد سعادته بعودة نشاط الاتحاد السعودي بعد التوقف بسبب جائحة كورونا، مبدياً ثقته على قدرة الاتحاد باستعادة نشاطه وفق الاحترازات الطبية الرسمية.

وأثنى رئيس الاتحاد على شريك هذه البطولة Pheel، وما قدمته من دعم كبير ساهم في إقامة البطولة، كاشفاً عن فخره واعتزازه بكافة شركاء الاتحاد الذين ساهموا في إنجاح العديد من المنافسات والأحداث السابقة.