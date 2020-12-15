شكرا لقرائتكم خبر عن 24 فائزا في بطولة المملكة للتجديف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أسدل الستار على النسخة الأولى من بطولة المملكة للتجديف داخل الصالات- التي ينظمها الاتحاد السعودي للتجديف- بتتويج (24) متسابقا ومتسابقة بـ(4) فئات، وذلك مساء السبت 12 ديسمبر، والتي أقيمت على مدى يوم كامل في الصالة المغلقة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، بمشاركة أكثر من 200 متسابق ومتسابقة.

وتوج رئيس الاتحاد السعودي للتجديف المهندس محمد بن خالد حضراوي، نيابة عن راعي البطولة وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، الفائزين من الرجال والسيدات في الفئات الأربع.

وحصد كل من لاعب المنتخب السعودي حسين علي رضا من المتسابقين، وكريمان أبوالجدايل لاعبة المنتخب السعودي من المتسابقات على المركز الأول في الفئة المفتوحة، بينما فاز في فئة (فوق 35 عاما) سالم علي من المتسابقين، وKelly Nathaniel من المتسابقات.

وعلى مستوى فئة (تحت 23 عاما) تمكن لاعب المنتخب السعودي سلطان الشالي من إحراز المركز الأول، بينما اتجه التتويج بالذهب لليلى مراد من السيدات في ذات الفئة.

وفي آخر فئات البطولة (سباق التتابع لـ 4 أشخاص) نجح فريق علي رضا بحصد ذهب هذه الفئة، واتجهت الميدالية الذهبية لـلفريق النسائي إلى Interval A على مستوى المتسابقات، حيث وزعت الجوائز المالية البالغة (100) ألف ريال على الفائزين.

وبصم نحو (200) متسابق ومتسابقة شاركوا في النسخة الأولى من البطولة على نجاحها، وهو ما ترجمه حجم الإقبال الكبير عليها، مما يعكس مدى حب وشغف المجتمع الرياضي السعودي بهذه الرياضة التي حظيت بالدعم والاهتمام من القيادة الرياضية.

من جهته، قدم رئيس الاتحاد السعودي للتجديف المهندس محمد بن خالد حضراوي شكره وتقديره لوزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، ونائب رئيس اللجنة الأولمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز على رعايتهم ومتابعتهم للبطولة، ودعمهم الدائم الذي أثمر عن نجاح وتميز أول بطولات المملكة من خلال هذا الاتحاد الوليد، وفي فترة قصيرة منذ نشأته.

وشدد المهندس حضراوي على أن هدف الاتحاد من إقامة هذه البطولة رفع الوعي وتعريف المجتمع برياضة التجديف، واكتشاف المواهب لرفع مستوى كفاءة المنتخب.