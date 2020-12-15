شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بيبو: كنت شاهد على عقد زواج وائل جمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف خالد بيبو مدير قطاع الناشئين بالأهلى، أنه كان شاهدا على زفاف وائل جمعة نجمم الأهلي السابق، قائلا: "شهدت على عقد جواز وائل جمعة فى المحلة وكان يوم تاريخي".

قال في تصريحات لبرنامج "البيت الكبير" على قناة الأهلى: "وائل جمعة كان يظهر عليه أنه سيكون مؤثرا من شخصيته والتزامه وتركيزه وروحه والمساندة والمساعدة لزملائه".

تابع أنه بدأوا في التفكير، أن يكون مخلف من خلال إخراج اللاعبين المميزين من قطاع الناشئين للإعارات في الفترة الحالية لاكتساب الخبرات ولدينا مواهب جيدة ستكون إضافة للأهلي في الفترة القادمة.

ورد وائل جمعة، أن بيبو كان واحد من أفضل المهاجمين فى الفترة التى تواجد بها للأهلي وكان له فضل كبير في تتويج الأهلي بدوري أبطال افريقيا نسخة 2001 وكنت أتمنى استمراره في الملاعب لفترة أطول.

شدد، على أنه اكتسب خبرات كبيرة في العمل الفني والإداري بقطاع الناشئين، وأرى أنه مكسب كبير للأهلي إداريا، مضيفا أن الأهلي لديه منجم في قطاع الناشئين ومن أفل القرارات بالفعل هي اخراج اللاعبين للإعارات من أجل الاحتكاك واللعب واكتساب خبرات، وهو ما سيجعل النادي يستفيد من اللاعبين بشكل جيد.