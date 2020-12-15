شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية عينة نجل وزير الرياضة المتواجد ضمن قائمة منتخب الشباب بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأكدت سلبية عينة اللاعب مصطفي أشرف نجل وزير الشباب والرياضة من فيروس كورونا والمتواجد ضمن قائمة منتخب مصر للشباب الذي يستعد لمواجهة منتخب ليبيا ولم يتحدد الموقف النهائى من اقامة المباراة من عدمه بعد اصابة 14 لاعب من بينهم ربيع ياسين المدير الفنى.

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن التواصل مستمر مع عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة والسفير إيهاب فهمي سفير مصر في تونس للاطمئنان على بعثة منتخب مصر للشباب وأنه تواصل مع ربيع ياسين المدير الفني للمنتخب لمتابعة حالة المصابين بكورونا وهم 13 لاعبًا والمدير الفني.

وأكد وزير الرياضة في تصريحات تليفزيونية، أن الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اتحاد الكرة يسافر غدًا إلى تونس للاطمئنان على البعثة وسيتم اتخاذ القرار المناسب حيال البعثة.

وتابع وزير الرياضة أن البعثة أجرت مسحة كورونا قبل السفر من القاهرة وكانت سلبية وأن قرار خوض مباراة ليبيا سيتحدد غدًا حسب لائحة البطولة وأن كل الاحتمالات ممكنة بخصوص عودة البعثة من عدمه والأهم سلامة ولادنا.