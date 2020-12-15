شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى: الشناوى كان عنيف مع اللاعبين فى نهائى القرن ومش فاكر كهربا قالى إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، عن ما قاله للاعبى الفريق الأحمر فى محاضرته الأخيرة قبل نهائى دورى أبطال أفريقيا أمام الزمالك، وقال موسميانى فى تصريحات لبرنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس: أخبرتهم أننا وصلنا للنهائى 3 مرات وخسرنا مرتين وهذه هى المرة الثالثة وأحسن مرة نحقق فيها البطولة، ومحتاجين نكتب تاريخ زي وائل جمعة ومانويل جوزية، ودى فرصة ليا وليكم، وبالفعل عملنا كدة، المشجعين جابو لافته فى التمرين وسألت حد قالى إنهم كتبوا " اكتبوا اسمائكم بحروف من ذهب فى تاريخ الأهلى" استخدمت هذه الجملة والمشجع اللى كتب الجملة دى عبقرى.

أضاف: بين شوطى المباراة، تركت الكابتن محمد الشناوى يتحدث مع اللاعبين وكان عنيف جداً معاهم، وقلت لنفسى لن أتدخل، وقلت أنه فاهم عقليتهم فيجب أن يتحدث معهم، وبعد ذلك دخلت بتعليمات تكتيكية جديدة وقلت لهم لماذا الزمالك كان أفضل وناقشنا كل نقط الضعف وأوضحت طريقة رفع مستوى لعبنا، وكانت من أهم الأمور هو أن نضغطهم بشكل قوى لأننا كنا خايفين.

واصل: وقلت للاعبين لا يجب أن تخافوا من الهزيمة ولكن اخسروا بكبرياء وفخر، واللاعبين استجابوا واكتسبوا ثقة وغيرت بعض التكتيكات.

استكمل: بعد هدف قفشة كانت لحظة عاطفية شئ لا نستطيع التحكم فيه، هو أمر صعب وصفه، هذا أكبر ديربى فى أفريقيا والقاهرة وفرصة للتتويج بالبطولة بعد غياب 7 سنين، وكنا تحت ضغط كبير جداً وكان شكلنا أننا مش هنكسب، وكرة القدم تحطم القلوب.

أضاف: قفشة والشحات عايزينك تبقى قريب منهم وتقولهم أنك بتحبهم، وهذا يسعدهم، وهذا ما فعلته مع قفشة هو لاعب موهوب يعرف كيف يلعب ولكن يحتاج هذه الأمور ليكون فى مستوى أفضل، عندما يتراجع مستواه لا أعنفه بشكل قوى مثل السولية وحمدى فتحى فهم يتحملون هذا الأمر ولكن قفشة لا يتحمل، زى بنتى ممكن لو زعقتلها هتقعد تعيط 3 أيام.

واختتم: كهربا لاعب عاطفى جداً وأنا قريب منه، ولنا لحظاتنا الجيدة والعنيفة، وأفهمه جيد جداً وهو ليس لاعب سهل التحكم فيه أو إدارته ولكنه لاعب جيد، وهو ولد خاص جداً ويحتاج عناية واهتمام وأعرف أمتى أكون كويس معاه أوعنيف معاه، ولا أتذكر بعد هدف قفشة ماذا قال لى بالتحديد ولكن كل ما قلت له "أوكى أوكى" حتى يعود للمباراة وللتركيز.