شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يكشف سر سياسة التنويم المغناطيسى على طريقة صيد الأسد للغزالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، أن رينية فايلر مدرب الفريق السابق، سلمه المهمة الأصعب فى البطولات مع الفريق الأحمر.

وقال موسميانى فى تصريحات لبرنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس: عندما أتيت بالفعل كان الدورى محسوم بقيادة فايلر، وأحترم المدربين الآخرين، ولذلك كان يجب أن أمنحه حقه، وكل ما قمت به هو حصد النقاط المتبقية بالدورى، وأعتقد أنه كان سعيد بما قدمته لأنى أنجزت المهمة التى بدأها فى الدورى والكأس ودورى أبطال أفريقيا، لكنه منحنى أصعب مهمة، وهو حصد البطولات وهذا هو الأصعب كيف تنهى البطولة وليس كيف تبدأها.

أضاف: كنا متنافسين مع الزمالك لم يكن هناك وقت للود، خلال نهائى دورى أبطال أفريقيا 2016، البطولة كانت أمام أعيننا، وكان لنا فترة طويلة لم نتوج باللقب فى صن داونز وكذلك الزمالك، والزمالك توج بالبطولة من قبل ولكن صن داونز كان "جعان" لأننا لم نكن توجنا باللقب من قبل، ولكن بعد المعركة حضنا بعض وسلمنا على بعض لكن بالفعل كنا صعبنا عليهم المهمة بالفوز بثلاثية فى جنوب أفريقيا، وكانت مهمتنا أن نمنعهم من التسجيل فى القاهرة، ولكن الزمالك فى لقاء العودة قدم كل شئ.

واصل: لاعبى الملاكمة بعد المباريات بيحضنوا بعض هذه هى الرياضة ويجب أن تكون هكذا وهناك أطفال يشاهدونا ويجب أن نكون مثال يحتذى به، ويجب أن نعلمهم أن هناك أوقات ستخسر لا يمكن أن تفوز طوال الوقت.

واختتم: فى البداية لابد من احترام المنافس لأن وصوله للنهائى أمر لم يحدث بالصدفة، وثانياً بسبب أننى أفريقى أعلم ما يحدث فى الغابة، لما الأسد يكون عايز يصطاد غزالة ما بيروحش يقولها أنا عايز اصطادك ولكن بيستخبى ويفاجئها، وهذه هى طريقة اللعبة، ليه تحذرهم لازم تكسب المعركة.