شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا: عايز أتجوز.. وهذا هو شرطى فى العروسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادى الأهلى، أن كل تصرفاته دائما تحت الميكروسكوب، هناك شائعات كثيرة خرجت عليه في الفترة الأخيرة.

وقال كهربا،"سرى مع أبى وأمى واللى في جيبي مش بتاعى ونفسى أعثر على زوجة مثل أمى، وأمح الدولى وش الخير علىَّ ولا يفوت يوم إلا ويتصل عليا".

وأضاف كهربا خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "عمرى ما كان لى في السهر، واقتصر فقط على حضور أفراح أصدقائى وما يتردد عنى عبر السوشيال كذب وافتراء".

وأضاف كهربا، "المشاكل الشخصية لم تؤثر على علاقتى مع عصام الحضرى ولم يكن هناك نصيب، ولا أفكر في الارتباط حاليا ووجودى بجانب أمى وأبى أحلى".

وتابع كهربا، "الطبيعى أن أعيش حياتى والمهم عدم التقصير في الملعب وفى إجازاتى بخرج كأى إنسان مع أصدقائى وأتمتع بحياتى ما لم أضر بمستواى في الملعب، وتصرفاتى دائما تحت الميكروسكوب على عكس أي حد آخر".

وأوضح كهربا،"صالح جمعة لم يحصل على فرصة مع فايلر وتحدثت معه كثيرا ولكن الفترة الأخيرة كان مركز جدا في التدريبات، وشخصية طيبة ومازالت في يد صالح جمعة للعودة من جديد".