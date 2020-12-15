شكرا لقرائتكم خبر عن ربيع ياسين يؤكد إصابته بكورونا و14 لاعب آخرين فى منتخب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكابتن ربيع ياسين المدير الفنى لمنتخب الشباب، إنه تأم التأكد من إصابته بفيروس كورونا، بالإضافة إلى إصابة 14 لاعب فى منتخب الشباب وربيع ياسين المدير الفنى لمنتخب مصر للشباب بتونس.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية المذاع على قناة أم بى سى مصر، تقديم الإعلامى عمرو أديب، أنه لم يصاب ابن وزير الرياضة أشرف صبحى بفيروس كورونا، لافتا إلى أن غدا سيتم إجراء مسحة أخيرة قبل المباراة.

وكان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، قال، إنه أصيب 13 لاعبا من منتخب الشباب بفيروس كورونا بخلاف الفنيين من بعثة المنتخب المتواجدة فى تونس، وتواصل مع البعثة هاتفيًا للاطمئنان على المصابين، مضيفا أن هناك مسحة أخرى ستبين المصابين بالإضافة إلى أن المصابين لا يوجد عليهم أى أعراض.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب: "ابنى متواجد فى منتخب الشباب ومش قلقان خالص.. ولم أتأكد إن كان مصابا بالفيروس أم لا.. وتواصلت مع السفير ولا يوجد أولويات إلا الشباب.. رقم واحد نطمئن عليهم أولا قبل المباراة.. والجهاز الطبى يتابع الحالة الصحية للمصابين بكورونا، وهناك احتمال لتأجيل المباراة".

وتابع: "المهم سلامة الشباب.. لو وجد هناك 11 لاعبا سيتم لعب المباراة وإن لم يوجد 11 لاعبا سيجرى تأجيلها.. والمنتخب سافر من يوم 8 ديسمبر وبقالهم أسبوع في تونس للتجهيز".

وكان الدكتور وليد منصور، طبيب منتخب الشباب، أكد أن لاعبى المنتخب الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا لا يعانون أية أعراض قبل ظهور نتيجة المسحة، مضيفا: "كل لاعبى منتخب الشباب الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا لم تظهر عليهم أية أعراض للفيروس.

وأضاف طبيب منتخب الشباب: "اللاعبون خاضوا تدريبًا قويًا بالأمس، وبلغة الكرة قطعوا بعض ومكنش فيه أى حاجة ظاهرة عليهم، ما يؤكد أن الموضوع ليس مريحًا إطلاقًا لذا طلبنا إعادة المسحة من جهة معتمدة".

واطمأن أشرف صبحى على حالة ربيع ياسين المدير الفنى والذى تعرض للإصابة أيضًا من ضمن الـ 13 حالة، وكذلك باقى اللاعبين، معربًا عن تمنياته بالشفاء للاعبى المنتخب، بعد تطبيق بروتوكول العلاج الطبى اللازم، وتواصل الوزير أيضًا مع إيهاب فهمى سفير مصر فى تونس لبحث عودة الفريق إلى القاهرة أو استكماله للمهمة وهو ما سوف يتحدد خلال الساعات القليلة المقبلة.