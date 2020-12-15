شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى: خضت نهائى أفريقيا بنظام الملاكمة والتاريخ لن يذكر الأداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، عن كواليس الفوز فى نهائى دورى أبطال أفريقيا على الزمالك والتتويج بالنجمة التاسعة بعد غياب 7 سنوات عن الأهلى.

وقال موسميانى فى تصريحات لبرنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس:مكانش ينفع أجى مصر ولا أتقبل من أعدل من نفسى لمواكبة الحياة فى القاهرة، يجب أن أتقبل المطبخ وطريقة التفكير، وأتعلم اللغة، لابد من التكيف.

أضاف: بعض المباريات نلجأ لأسلوب إحباط المنافسين، وهذا ما حدث مع الزمالك فى نهائى أفريقيا، لأنهم فى النهاية انهاروا رغم أنهم كانوا الأفضل، فقررت استخدام اسلوب مباراة الملاكمة "اضرب كمان".

استكمل: قبل لعب أى مباراة فى مصر، نتابع أخر 4 مباريات للمنافس لتحديد مواصفاتهم يجب أن تجد شئ خاصة إذا لم يغيروا المدرب، ويجب أن نضع أبحاثنا لا يمكن أن تذهب لمعركة وأنت "متغمى" يجب أن تعرف معلومات وتكون محضر وتحترم المنافس، لكن كرة القدم هى أمر مطور مثل الهواتف المحمولة يجب أن نواكب التكنولوجيا ونواكب تطور الكرة، هناك الكثير من التكتيكات الجديدة وطرق التدريب والتغذية كل هذه الأمور يتم بحثها وأنا وفريقى ذاكرنا العلوم الرياضية أنا لم أنتهى ولكن فريقى خلصوا دراستها.

واصل: الأمر الجيد فى مواجهة الوداد هو أننى لم يسبق لى الفوز فى كازبلانكا أفضل نتيجة حققتها كانت التعادل، ولكن الآن أصبح معى فريق أقوى، والأهلى أيضاً كانت عنده أزمة فى مواجهة الوداد، وكنا نرغب فى تصحيح الأزمة، وكنا مستعدين أكثر من الوداد وسجلنا مبكراً وتحكمنا فى المباراة وعندما عدنا لعبنا مباراة نموذجية فى القاهرة.

واختتم: التوقعات كانت عالية جداً بعد مباراة الوداد وقبل لقاء الزمالك فى النهائى، ولكن تلك مباراة نهائى نحتاج للفوز والتاريخ سيكتب الفائز ولن يذكر الأداء، وشاهدت المباريات الأخيرة للأهلى والزمالك وكان الأهلى أفضل لكن لم يفز، لكن هذه المرة تمكنا من تحقيق الفوز.