شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة: بحس أن على معلول "مولود جوه الأهلي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى وائل جمعة نجم الأهلي السابق أن تتويج المارد الأحمر ببطولة دوري أبطال افريقيا ستثقل خبرات الجيل الحالي لأنه غالبيته لم يتوج بالبطولة من قبل بخلاف وليد سليمان وسعد سمير ورامي ربيعة.

قال في تصريحات لبرنامج "البيت الكبير" على قناة الأهلي إن انضمام بدر بانون قرار مميز ومن أفضل المدافعين في القارة الافريقية وتعجبني قدراته وعنده حلول بطوله الفارع أنه يسجل برأسه ولو سجل من الكرات العالية سيكون مفتاح من مفاتيح فوز الأهلي بخلاف أنه انه رفع روح المنافسة بين المدافعين".

شدد على أن المقارنة بين موسيماني وفايلر ظالمة لأن الأول لم يكمل إلا شهرين بخلاف أنه لم يطلب التعاقد مع أي لاعب من اللاعبين الذين دعموا صفوف الأهلي، ولكن بداية موسيماني أفضل من فايلر لأنه حقق بطولة افريقيا الغائبة عن الأهلي منذ 7 سنين ودخل قلوب جمهور الأهلي مبكر للغاية.

أوضح: محمد الشناوي من بعد مشاركته في كاس العالم 2018 وهو في قمة تركيزه ومركز في أداء دوره وواجبات مركزه.

أشار: "بحس ان علي معلول مولود جوه الأهلي وقائد في فريق الأهلي بدون شارة ووليد سليمان من اهم الناس في جيلنا ومخدش حقه وادى للأهلي بإخلاص كبير وبحترم أدائه وروحه ولو لعب 50 او 60 دقيقة بيكون افضل لاعب في الفريق".

أضاف: "عماد متعب من اعظم المهاجمين في تاريخ مصر وبعتبره تاني افضل مهاجم في تاريخ مصر بعد حسام حسن".